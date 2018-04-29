Celtic derbide Rangers'a 5 atıp şampiyon oldu

İskoçya Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 35. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers kozlarını paylaştı
CELTİC 5 ATTI ŞAMPİYON OLDU
Lige ambargo koyan Celtic, ezeli rakibine acımazken golleri 14. ve 41. dakikalarda Odsonne Edouard, 45'te James Forrest, 47'de Tomas Rogic, 53'te Callum McGregor kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Celtic bitime 3 hafta kala fişi çekeren ligde üst üste 7. kez şampiyon oldu. Rangers ise 65 puanda kaldı Celtic, İskoçya'da toplam şampiyonluk sayısını ise 47 yaptı