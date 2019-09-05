Celtic kaptanına laf atan Rangerslı futboldan men edildi

Dünyanın sayılı rekabetleri arasında yer alan Celtic-Rangers mücadelesi bu kez üzücü bir olayla gündeme geldi.

Old Firm derbisi olarak adlandırılan maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Celtic olurken, bir Ranger taraftarının Celtic kaptanı Scott Brown'a sözlü sataşması karşılaşmanın önüne geçti.

KANSERDE ÖLEN KARDEŞİ ÜZERİNDE SATAŞTI

Rangers'ın evinde oynanan karşılaşmadan galip ayrılan Celtic'te kaptan Scott Brown 90 dakika sahada kaldı. Başarılı bir oyun sergileyen Brown, karşılaşmanın ardından 15 yaşındaki bir Rangerslı taraftarın kız kardeşi üzerinden kendisine laf atmasıyla adeta şok yaşadı.

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Scott Brown, 2008 yılında kız kardeşini cilt kanserinden dolayı kaybetti. Celtic'in takım otobüsü önünde bekleyen Rangerslı taraftar da Brown'a, "Kız kardeşin nasıl?" diye laf attı.

Beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Brown büyük bir üzüntü yaşarken, polisler 15 yaşındaki taraftarı gözaltına aldı. Olayın sosyal medyaya düşmesi sonrası Rangers Kulübü, 34 yaşındaki futbolcuya laf atan taraftarın ömür boyu men edildiğini ve bir daha stada giremeyeceğini açıkladı.