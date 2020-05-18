Celtic şampiyon ilan edildi

Koronavirüs nedeniyle ertelenen bir lig daha tescil edildi.

İskoçya Futbol Federasyonu, en yakın rakibinin 13 puan önünde yer alan Celtic'in şampiyon ilan edildiğini, ligin son sırasında yer alan Hearts'ın küme düşürüldüğünü duyurdu.

ÜST ÜSTE 9. ŞAMPİYONLUK

Böylece Celtic, üst üste 9. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Daha önce tescil edildiği açıklanan ligler şu şekide:

FRANSA'DA ŞAMPİYON PSG

Fransa Ligue 1'de 68 puan ile en yakın rakibinin 12 puan önünde bulunan Paris Saint-Germain şampiyon ilan edilmişti.

BELÇİKA'DA BRUGGE MUTLU SONA ULAŞTI

Belçika Ligi'nde ise Gent'in 15 puan önünde yer alan Club Brugge'un şampiyonluğu tescil edilmişti.

HOLLANDA'DA LİG İPTAL EDİLDİ

Hollanda Ligi'nde ise zirve yarışında puanlar eşit olduğu için herhangi bir takım şampiyon ilan edilmedi. Federasyon, bu sezonun yok sayıldığını duyurdu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbola ara verilen liglerdeki son puan durumları ise şu şekilde:

İngiltere Premier Lig





İspanya La Liga





İtalya Serie A





Süper Lig





Öte yandan koronavirüs salgınının ardından futbola geri dönen ilk ülke olan Almanya'da ise Bundesliga'da son puan durumu şu şekilde:



