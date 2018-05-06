Celtics uzatmalarda kazandı

NBA Playoffları Doğu Konferansı yarı final eşleşmesinde Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı uzatma periyodu sonucu 101-98 yenerek seride 3-0 öne geçti.
TATUM GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Mücadeleyi 24 sayı 5 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Jayson Tatum takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayıyla skora katkıda bulundu.
76ers cephesinde Joel Embiid 22 sayı 19 ribauntla double-double yaparken, 27 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 sayı 7 ribaunt ve 2 asistlik performans ortaya koydu.