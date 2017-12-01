Celtics'i Kyrie Irving taşıdı

Ligin formda ekiplerinden Philadelphia 76ers'ı konuk eden Boston Celtics, aldığı galibiyetle Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi ekipte Kyrie Irving 36 sayı 4 ribaunt ve 3 asistle öne çıkarken, Al Horford 21 sayı 8 ribaunt 5 asist, Marcus Morris 17 sayı 5 ribaunt ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Dario Saric'in 18 sayı 10 ribauntla double-double yaptığı konuk takımda, Jonathan Clay Redick 17 sayı 3 ribaunt 5 asist, Ben Simmons ise 15 sayı 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.