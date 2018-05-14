Celtics'ten Cavaliers'a farklı tarife

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Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı maaş bile almadım

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G.Saray'ın istediği Shaqiri'nin en şık hareketleri

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Baba-oğul yönetiminde bir yılda 33 madalya

1 Küme düşme hattında son durum Süper Lig'de Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin ardından küme düşecek 3. takım, Osmanlıspor ya da Akhisarspor'dan biri olacak.

2 Fener'de Kameni ve Skrtel yolcu Gelecek sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe'de Kameni gönderilecek, Skrtel ise Rangers'a satılacak.

3 Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la anlaştı Rıdvan Dilmen, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup hakkında konuştu. Dilmen, "Oğuzhan'ın 4 yıllık kontrat yaptığını biliyorum ama gizli tutuyorlar" dedi.

4 Terim'in tweetine F.Bahçe kürek takımı cevap verdi Şampiyon olan Fenerbahçe kürek takımı, Fatih Terim'in G.Saray'da göreve geldiği gün attığı "Nerede kalmıştık?" tweetine #buradakalmıştık tişörtleriyle gönderme yaptı.

5 Son hafta hangi takım nasıl şampiyon olur Süper Lig'de son hafta şampiyonluk için Galatasaray'a 1 puan yetecek. Hala şampiyon olma şansı bulunan Başakşehir ve Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı takımın yenilmesini bekleyecek.

6 Levante Barcelona'nın namağlup serisini bitirdi Real Madrid ile berabere kalarak namağlup şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Barcelona, Levante deplasmanında 5-4 kaybederek rüyadan uyandı.

7 Juventus şampiyonluğunu ilan etti Roma deplasmanına çıkan Juventus, 0-0 ile aldığı 1 puan sayesinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

8 Batalla'nın vedasında Trabzonspor kazandı Arjantinli yıldız Batalla'nın Bursa'ya veda maçında Trabzonspor, yeşil-beyazlı rakibini 3-1 mağlup etti.

9 Beşiktaş, Ankara'da kazandı Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini devam ettirdi.