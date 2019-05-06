Celtic'ten Jose Mourinho'ya teklif

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'ya sürpriz bir teklif var.

Manchester United'daki görevine son verildikten sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Jose Mourinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MOURİNHO CELTİC'E GİDEBİLİR

Sky Sports Muhabiri Gianluca Di Marzio, adı zaman zaman Fransız kulüpleriyle anılan Portekizli teknik adamın Celtic'ten teklif aldığını öne sürdü. Mourinho'nun teklifi reddetmediğini ve düşündüğünü belirten Di Marzio, deneyimli çalıştırıcının Celtic'e gidebileceğini belirtti.

CELTİC ULUSLARARASI BAŞARI İSTİYOR

İskoçya Premier Ligi'ni hegemonyası altına alan ve üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaşan Celtic, iddiaya göre ulusal düzeydeki başarıyı uluslararası seviyeye çekebilmek adına Mourinho'yu takımın başında görmek istiyor.