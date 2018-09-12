Cem İlkel çeyrek finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, American Express İstanbul Challenger uluslararası erkekler tenis turnuvasında Alman rakibi Oscar Otte'yi yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
TED Kulübü kortlarında gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde korta çıkan Cem İlkel, ikinci turda, turnuvanın 6 numaralı seribaşı Oscar Otte ile karşılaştı.
Açılış turunda bir diğer milli sporcu Ergi Kırkın'ı saf dışı bırakan Cem İlkel, 79 dakika süren müsabaka sonunda Oscar Otte'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti. Cem İlkel, yarı final yolunda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet ile karşılaşacak