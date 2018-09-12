Cem İlkel çeyrek finalde

1 Fikret Orman: Şenol Güneş'le aramızda sorun yok Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Şenol Güneş ile aralarında gerginlik olduğu yönünde çıkan haberlerden sıkıldıklarını söyledi.

2 Mustafa Cengiz: Özbek'in borcunu cebimden ödeyeceğim Divan Kurulu toplantısında konuşan başkan Mustafa Cengiz, Mecidiyeköy'deki otel inşaatıyla ilgili Dursun Özbek'e olan borcu Abdurrahim Albayrak ile birlikte kişisel olarak ödeyeceklerini söyledi.

3 Duygun Yarsuvat: Bizi farklı şeyler yapmaya zorlamayın Duygun Yarsuvat, G.Saray yönetim kurulunu, 22 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül'de düzenlenmek üzere karar aldığı olağanüstü genel kurul toplantısını iptal etmeye çağırdı.

4 Negredo'ya BAE'den teklif Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden 7 milyon euroluk teklif geldi.

5 Lucescu gelecekten umutlu A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, genç futbolculara güvendiğini belirterek, "Gelecek 10 yılın takımını kuracağız" dedi.

6 Fatih Terim'den Emre'ye: Büyük işler yapacaksın İsveç'e attığı 2 golle A Milli Takımımıza galibiyeti getiren Emre Akbaba'yı Fatih Terim özel olarak tebrik etti.

7 Fikret Orman'ın listesi belli oldu Beşiktaş'ta yeni yönetim kurulu şekillendi. Başkan Fikret Orman, kulübün eski yöneticilerinden Serdal Adalı ve Ahmet Kavalcı'yı listesine dahil etti.

8 Burak Yılmaz: Beni Beşiktaş'a sattılar Burak Yılmaz, Trabzonspor yönetiminin 2.5 milyon euro ve Atiba karşılığında Beşiktaş'la anlaştığını ancak kendisinin takımda kalmayı tercih ettiğini söyledi.

9 Cocu'nun kredisi devre arasına kadar Ali Koç, Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar almaya devam etmesi durumunda Cocu'nun geleceğiyle ilgili devre arasında bir karar alabileceklerini ifade etti.