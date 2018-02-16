Cem İlkel ikinci oldu

Chennai Open ATP Challenger Turnuvası'nda mücadele eden Cem İlkel-Danilo Petrovic çifti, ikinci oldu.

CEM İLKEL VE PARTNERİ İKİNCİ OLDU

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, toplam 50 bin dolar ödüllü Hindistan'daki turnuvada çift erkeklerde finale kalan Cem İlkel ve Sırp partneri Danilo Petrovic, Hindistan'dan 2 numaralı seribaşı Sriram Balaji-Vishnu Vardhan ile karşılaştı.

Mücadeleyi 7-6, 5-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Balaji-Vardhan ikilisi, şampiyon oldu. Milli sporcu Cem İlkel ile partneri Petrovic ise ikinci sırada yer aldı.