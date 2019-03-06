Cem Kavçak: Akhisar sonuna kadar mücadele edecek

Süper Lig'de son 10 haftaya son sırada giren Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, "Birlik ve beraberlik içinde ligin son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kavçak, yaptığı açıklamada, takım olarak zor bir sezon geçirdiklerini, kadro oluşturmada sezon başında bazı hataların yapıldığını belirtti.

"DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ"

Takımla 3 haftadır beraber olduğunu, doğru işler yaptıklarını, ilk maçta MKE Ankaragücü ile berabere kaldıklarını, Galatasaray'a karşı da uzatma bölümünde yedikleri golle yenildiklerini ifade eden Kavçak, "Geçen hafta içinde Türkiye Kupası'nda adımızı yarı finale yazdırdık. Geriye düştüğümüz maçta Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettik. Son haftalarda inanılmaz bir gelişim gösterdik ve mücadele gücümüz arttı. Takımdaki birlik ve beraberlik arttı ve dün de sahadan 3 puanla ayrıldık." diye konuştu.

Galatasaray maçında yenilmelerine rağmen çok şey kazandıklarını vurgulayan Kavçak, şunları kaydetti: "Geleceğe ümitle bakıyoruz. Işığı yaktık, devamının geleceğine inanıyoruz. İlçe takımı olmamıza rağmen 7 senedir bu lige tutunmayı başardık. Biliyoruz ki alacağımız iyi sonuçlarla stadımız da dolacak. Birlik ve beraberlik içinde ligin son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."