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Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu
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Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye’nin göğsünü kabarttı.

72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze’yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazandı.

İLK ALTIN MADALYAMIZ

Böylece Arslan, İstanbul’da finalde kaybettiği Gürcü’den rövanşı alıp Türkiye’ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı.

Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.

Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu VİDEO

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