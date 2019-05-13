Cengiz asist yaptı, Roma Juve'yi devirdi

Serie A'nın 36. haftasında şampiyon Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Roma'ya konuk oldu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 78. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.

CENGİZ, DZEKO'YA ASİST YAPTI

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Roma, 79. dakikada kaptan Alessandro Florenzi'nin kaydettiği golle siyah-beyazlılar karşısında 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder 78. dakikada oyuna dahil olurken maçın sonucunu tayin eden gol 90. dakikada Edin Dzeko'dan geldi. Dzeko'nun golünde asist Cengiz Ünder'den gelirken Roma, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Roma, haftayı beşinci sırada tamamlarken ilk dört iddiasını son iki haftaya taşıdı. Başkent ekibi 37. haftada Sassuolo'ya konuk olacak ve sezonun son maçında Parma'yı ağırlayacak.

Haftalar önce şampiyonluğu ilan eden Juventus ise bu mağlubiyetle 89 puanda kaldı. Torino devi ligde son üç deplasman maçından bir puan çıkarabildi.