Cengiz: Devler Ligi'nde 55 milyon euro kazanacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Devler Ligi'nde tek forvetle mücadele edecekleri için yapılan eleştirilere de açıklık getirdi.

"EN KÖTÜ DURUMDA 55 MİLYON EURO KAZANACAĞIZ"

UEFA'dan büyük gelir elde edeceklerini ifade eden Cengiz, "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Taraftar diyor ya forvet yok, 0 puan ile çıkarsın. Biz planları en kötüye göre ayarlarız. En kötü ile çarpışırız, iyisi gelirse şükrederiz. En kötü durumda Şampiyonlar Ligi'nden 55 milyon euro gelir elde edeceğiz. Allah bir kapıyı kapatıyor, diğerini açıyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek UEFA geliri harika. Tabii bu gelecek parayı şimdi transferde kullanamıyoruz. FFP dışına çıktığımda Galatasaray'ı bitiririm." ifadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi her şeyden önce kulüpler için büyük bir prestij ifade ediyor. En az para kadar önemli olan ise hem bu prestiji artırmak hem de kulübün vitrine çıkması. Durum böyleyken Avrupa'da büyük başarılar yaşamaya alışık olan sarı-kırmızılı taraftarlar da Mustafa Cengiz'in başarıdan önce parayı düşünmesi tepkilere neden oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D grubundaki rakipleri: Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04.