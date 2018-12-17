Cengiz GS Store'a yapılan saldırı hakkında konuştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcı Yusuf Günay, Trabzonsporlu taraftarların Beyoğlu GS Store’a saldırmasının ardından burayı ziyaret etti.

Çalışanlarla görüşen ve hasar tespiti yapan Başkan Cengiz daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SALDIRI G.SARAY'IN KALBİNE YAPILMIŞTIR

Cengiz, "G.Saray'ın evine yapılan saldırı, kalbine yapılmıştır. Saldıranların üzerinde Trabzonspor formasının olması bizi daha da derinden yaralamıştır. Birtakım mihraklar Türkiye'nin en büyük sosyal paydaşı G.Saray'ı sokağa dökmek istiyorlarsa bunu yapmasınlar, lütfen" dedi.

Trabzonsporlu taraftarlar GS Store'a saldırdı - İZLE

BUNLAR BİR İKİ ÇAPULCUDUR DEMEYECEĞİM

Cengiz, "Biz her zaman Anadolu kulüplerinin yanında olduk. Onları hiçbir zaman ayırt etmedim. Onlara haksızlık yapmamaya çalıştık. Ben klasik söylemleri sevmiyorum. ‘Bu yapılan hareket Trabzonspor mal edilemez, bunlar bir, iki çapulcudur’ söylemlerini yeterli bulmuyorum. Bu Patagonya taraftarı değil. Üzerlerinde bir forma var. Ben sözü, topu saygı duyduğum Trabzonspor camiasına bırakıyorum. Trabzonspor camiası ve yönetimi buna nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki gösterecek ben bunu merak ediyorum" şeklinde konuştu.