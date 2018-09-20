Cengiz iyi oynasa da Roma fark yedi

Son 3 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid, Ronaldo'suz çıktığı ilk Devler Ligi maçında Roma'yı rahat geçti.

CENGİZ GEÇER NOT ALDI

Ronaldo'nun yokluğunda ön plana çıkan Gale'in de 1 gol attığı maçtan Real 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Milli futbolcumuz Cengiz'in etkili performansına rağmen İspanyol ekibi zorlanmadan kazandı.

Kariyerinde ilk kez Real Madrid'e karşı forma giyen Cengiz, kritik maçta takımının en etkili ismi olarak dikkat çekti.

Genç yıldız orta sahada paslarıyla atakları başlatan isim olurken, gol bulmak için Madrid kalesine iki de şut attı. Real Madrid, Cengiz Ünder'i her topu aldığında bir kaç oyuncuyla pres yaparak etkisiz hale getirmeye çalıştı.