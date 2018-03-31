Cengiz oynamadı Roma puan kaybetti

Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta komik bir olay yaşandı. Ahmet Oğuz'un, serbest vuruş öncesi barajın altına yatması izleyenleri güldürdü.

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Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı.