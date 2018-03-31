Cengiz oynamadı Roma puan kaybetti

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Roma karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
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Bologna 18. dakikada Pulgar'ın golüyle öne geçerken, Roma'ya beraberliği getiren gol, 61. dakikada EL Shaarawy'nin yerine oyuna dahil olan Bosnalı yıldız Edin Dzeko'dan geldi.
Roma'nın son haftalardaki yükselen yıldızı milli oyuncumuz Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Nainggolan, 17. dakikada sakatlanarak yerini Gerson'a bıraktı.
ROMA 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Roma 3 maç sonra puan kaybetti ve 60 puanla 3. sırada yer aldı. Bologna ise üst üste 2. beraberliğğini alarak 35 puanla 11. basamakta kaldı
. Serie A'nın 31. haftasında Roma evinde Fiorentina ile karşı karşıya gelecekken, Bologna ise deplasmanda Crotone'ye konuk olacak.