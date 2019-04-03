Cengiz Roma'ya rest çekti

Roma'da Cengiz Ünder krizi yaşanıyor...

Son iki sezondur takımın en etkili isimlerinden biri olan Cengiz, maaşına zam yapılmasını istiyor.

İtalyan ekibinde yıllık 800 bin euro kazanan 21 yaşındaki futbolcu, ücretinin iki katına çıkarılması için menajerine talimat verdi.

4 TAKIM TAKİP EDİYOR

Roma Sportif Direktörü Massara ile masaya oturan menajer Fali Ramadani'nin, zam yapılmaması durumunda Cengiz'in takımdan ayrılacağını söylediği belirtildi.

Roma'ya rest çeken menajerin, "Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal ve Monaco gibi devlerden teklifler alıyoruz. Futbolcumun maaşını iki katına çıkarmanızı istiyorum. Aksi takdirde bizimle ilgilenen takımlarla görüşmelere başlarız" dediği öğrenildi.