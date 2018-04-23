Cengiz: Salah'ın yerine beni seçtikleri için gururluyum

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuşan Cengiz Ünder, Liverpool'u eleyip finale çıkmak istediklerini söyledi.

SALAH'IN YERİNE BENİ SEÇTİLER

Muhammed Salah'ın yerine transfer edilmesiyle ilgili görüşü sorulan Cengiz Ünder,"Muhammed Salah'ın yerine Roma'nın beni seçmiş olmasından dolayı gururluyum. Salah Liverpool için oldukça önemli bir yıldız. Roma'da da büyük işler yaptı. Böylesine önemli bir oyuncunun yerini doldurmam için beklentiler de fazla, bunun farkındayım. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte kendimi daha iyi göstermeye başladım. Bunu devam ettirmek istiyorum." dedi.

FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacakları maçlarla ilgili de konuşan genç yıldız,"Takım halinde oynar ve de teknik direktörümüz Eusebio Di Francesco'nun istediklerini sahada yaparsak, Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkabiliriz. Barcelona maçında takım halinde oynayarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Barcelona maçındaki oyunumuzu Liverpool maçında sahaya koymayı hedefliyoruz. 20 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördüm. Roma'da en mutlu günlerimi geçiriyorum ama kesinlikle finalde olmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Ailem Kiev'deki finale gelerek maçı izlemek istiyor." diye konuştu.