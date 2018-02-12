Cengiz Ünder 2 gol 1 asist Mehmetçik'e selam

Seri A'nın 24. haftasında Roma, Benevento'yu ağırladı. Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, tam 7 gol atıldı.
İLK YARIDA KARŞILIKLI BİRER GOL GELDİ
Maça hızlı başlayan konuk Benevento, 7. dakikada Guilherme ile öne geçti. Çok geçmeden ipleri eline alan Roma, 26. dakikada Federico Fazio'nun golüyle skoru eşitledi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle bitti.
İKİNCİ 45 DAKİKADA CENGİZ ÜNDER FIRTINASI
Karşılaşmada ikinci yarının başlamasıyla Cengiz Ünder fırtınası da koptu. 59. dakikada Roma'yı öne geçiren golü atan Edin Dzeko'ya asisti Cengiz Ünder yaptı.
Geçtiğimiz hafta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, Benevento karşısında yaptığı asistin ardından da açıldı. 62. dakikada sahneye çıkan Cengiz, attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Cengiz Ünder, golünün ardından asker selamı verdi.
75. dakikada Gerson'un asistini geri çevirmeyen milli yıldızımız, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atmış oldu.
Cengiz'in golünün bir dakika ardından Enrico Brignola, Benevento adına farkı yeniden ikiye indirdi. 4-2
Maçın son anlarında Roma bir de penaltı kazandı. Topun başına geçen Gregoire Defrel, skoru belirledi. 5-2