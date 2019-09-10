Cengiz Ünder 5 hafta yok

Milli takımda sakatlanan Cengiz Ünder'in sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Yıldız oyuncunun hazır olma sürecinin 5 haftayı bulacağı açıklandı.
Roma, detaylı testlerin ardından oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaparken, 22 yaşındaki oyuncunun sağ bacak arka adelesinden sakatlık yaşadığı kaydedildi.
Ekim ayındaki milli maçlar arasına kadar oynaması beklenyeen Cengiz Ünder'in takımını 7 maçta yalnız bırakması beklenmiyor.
Roma bu sürede, ligde Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.