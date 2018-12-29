Cengiz Ünder attı Roma kazandı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, deplasmanda Parma'ya konuk oldu. Başkent ekibi, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yıldızlaştığı maçta Parma'yı 2-0 mağlup etti ve üst üste 2. maçını kazandı.

ROMA'YA 3 PUANI GETİRDİ

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Cristante ve 75. dakikada Cengiz Ünder attı. Cengiz, ilk golün de asistini yaptı ve takımının attığı iki gole de doğrudan katkı yaptı.

6 GOL VE 8 ASİSTE ULAŞTI

Bu sezon performansıyla büyüleyen Cengiz, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 gol ve 8 asiste ulaştı.

Bu sonucun ardından Roma, üst üste 2. maçını kazandı ve puanını 30'a çıkarttı. Parma ise 25 puanla 12. sırada kaldı.