Cengiz Ünder Avrupa'nın en değerli oyuncuları arasında

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), beş büyük ligdeki en pahalı oyuncuları belirledi.

CIES listesini oluştururken yaş, mevki, ülke ve performans gibi birçok değeri kıstas alıyor.

CENGİZ 64. SIRADA

Kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcu 100 futbolcunun yer aldığı listenin 64. basamağında yer aldı.

2 SEZONDA DEĞERİNİ 5'E KATLADI

CIES'e göre 21 yaşındaki Cengiz Ünder'in piyasa değeri 73.9 milyon euro. Yani Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan milli futbolcu, 2 sezonda değerini neredeyse 5'e katladı. Roma'daki ilk sezonunda 32 maçta 8 gol atan Cengiz Ünder, bu sezonsa şu ana kadar 23 maça çıktı ve 6 kez gol sevinci yaşadı.

EN DEĞERLİSİ MBAPPE

CIES'e göre Avrupa'nın en değerli futbolcusu, Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe. Fransız oyuncunun değeri 218 buçuk milyon Euro.

MESSİ 7'NCİ RONALDO 19'NCU

Barcelona'dan Lionel Messi, vatandaşı Paulo Dybala'nın gerisinde 7. sırada. Sezon başında 100 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise listenin 19. basamağında kaldı.