Cengiz Ünder, Barcelona maçı kadrosunda yok

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak Roma'da, Cengiz Ünder kadroya alınmadı. Sakatlığı geçmeyen milli futbolcunun 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.
Sakatlıkları geçen Nainggolan ile Pellegrini, Barcelona karşısında takımdaki yerlerini alabilecekler. Roma'nın Barcelona maç kadrosu şöyle;
KALECİ: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski
DEFANS: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas
ORTA SAHA: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson
FORVET: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregorie Defrel, Stephan El Shaarawy