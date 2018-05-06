Cengiz Ünder Cagliari'ye de attı

İtalya Serie A 37. haftasında Roma deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

7. GOLÜNÜ ATTI

Cengiz Ünder yine kalitesine yakışır bir gol atarak golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte paylaştı.

Roma teknik heyeti ve taraftarlar da Cengiz'i tebrik etti. Sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen ve son derece iyi bir performans sergileyen Cengiz Ünder, Serie A'da bu sezon 7. golünü attı.