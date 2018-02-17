Cengiz Ünder durdurulamıyor

İtalya Serie A takımdan Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, gollerine devam ediyor.

GEÇEN HAFTA 2 GOL ATTI

Geçtiğmiz hafta Roma'nın Benevento'yu 5-2 mağlup ettiği mücadelde 2 gol atıp 1 asist yapan ve İtalya'da adından çokça söz ettiren Cengiz, bu haftayı da boş geçmedi.

BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Roma bu hafta Udinese'ye konuk oldu. Mücadelede iyi bir performans sergileyen Cengiz, 71 dakikada harika bir gole imza attı.

Takım arkadaşından aldığı pastan sonra kaleye yüzünün dönen Milli futbolcu, harika bir vuruşyal meşin yuvarlayağı ağlarla buluşturdu.

Cengiz böylece son 3 maçta, 4 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Öte yandan Roma mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.