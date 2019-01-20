Cengiz Ünder en az 1 ay yok

Roma ile Torino, Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Cengiz Ünder maçın 5. dakikasında şanssız bir an geçirdi ve sakatlandı. Sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

UZUN SÜRE YOK

Stephane El Shaarawy, 6. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cengiz Ünder bir süre sahalardan uzak kalacak, o kesin. Bir adale sakatlığı geçirdi. Uzun bir zaman oynayamayacak" dedi.

Cengiz'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.