Cengiz Ünder: En iyi maçımı oynadım

Roma'nın bu sezon Olimpico'daki ilk galibiyetini Frosinone karşısında 4-0 ile almasında 1 gol ve 1 asist ile büyük pay sahibi olan Cengiz Ünder, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, maç sonu yaptığı açıklamada, "Roma formasıyla en iyi maçımı oynadım. Takım arkadaşlarımın katkısı büyük. Hücumdaki bağlantılarımızla dengeyi değiştiriyoruz. Sadece kendi adıma değil takım adına da söylüyorum bunu. Ayrıca, özgüvenimi tekrar kazanmak benim adıma çok önemliydi. Şimdi daha rahat hissediyorum ve en iyi futbolumu oynayacağım. Golden sonra daha kararlı futbol oynamaya başladım. Buna ihtiyacım vardı." dedi.

"GEÇEN SEZON ATTIM VE DURMADIM"

Geçen sezon attığı ilk golden sonra yakaladığı seriyi hatırlatan Cengiz Ünder, "Geçen şubat ayında Verona'ya gol attıktan sonra durmadım. Bu sezon da aynı seriyi yakalamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, şubat ayında Verona'ya attığı golle birlikte 4 maçta 5 gol atarak ilk 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı.