Cengiz Ünder FIFA 18 haftanın takımına seçildi

İtalya Serie A'da takımı Roma'nın Benevento'yu konuk ettiği maçta Cengiz Ünder ilk 11 başlamış ve 82 dakika sahada kalmıştı.

20 yaşındaki genç yıldız, attığı iki gol ve yaptığı bir asist sonrası 5-2'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu. FIFA 18 de buna kayıtsız kalmadı ve Cengiz'i haftanın takımına seçti.

DAHA YÜKSEK ÖZELLİKLERE SAHİP OLUYOR

Böylelikle kullanıcılar Cengiz Ünder'in "In Form" kartına sahip olabilecek. Haftanın takımına seçilen oyuncular adına çıkarılan kartlar, aynı oyuncunun normal kartına göre daha yüksek özelliklere sahip oluyor.