Cengiz Ünder genç futbolcularla sohbet etti

Kariyer çok hızlı bir şekilde tırmanmaya başlayan Cengiz Ünder, suskun geçen birkaç ayın ardından İtalya’da da rüzgar gibi esmeye başlamıştı.

6 GOL 1 ASİST

Roma formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde son 9 karşılaşmada 6 gol atıp 1 de asist yapan genç yetenek, teknik direktör Di Francesco’nun vazgeçilmez ismi olurken, sergilediği performansla da taraftarları büyüledi.

Bazı Romalı futbolseverler, Cengiz’in bir idol olacağını söylerken; milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Ay-Yıldızlılar’a katılan Ünder, burada da ilgi odağı oldu.

İtalya basının her anını yakından takip ettiği Cengiz Ünder, milli kafile içinde de herkesin üzerine titrediği bir isim...

ÇOCUKLAR CENGİZ'E HAYRAN

Habertürk'ün haberine göre; hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikle takdir toplayan Cengiz, 1-0 kazandığımız İrlanda maçının devre arasında da genç meslektaşlarının sorularını yanıtladı.

Devrede Cengiz’in yanına gelen top toplayıcı çocuklar, milli yıldıza Roma'da kariyeriyle ilgili sorular sordu.

Sezon başında Roma’ya gitmesine rağmen kısa sürede İtalyanca öğrenen Cengiz, burada yaşadığı tecrübeyi gençlere aktardı.

Top toplayıcı olarak görev yapan gençler, idol olarak gördükleri Cengiz’den futbolla ilgili tavsiyeler aldı.