Cengiz Ünder geri dönüyor

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu sezon Roma formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi.

Yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle uzun zamandır forma giyemeyen Cengiz Ünder'in bu hafta oynanacak olan AC Milan maçında riske edilmeyeceği belirtilirken, oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı öğrenildi.

Cengiz Ünder'in Roma'nın Seria A'nın 9. haftasında oynayacağı Udinese maçında sahada olması bekleniyor.



Gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve adı sıkça transfer dedikodularına karışan milli futbolcunun kadroya dönmesi ile birlikte Serie A'da 6. sırada bulunan Roma'nın yeniden çıkışa geçeceği iddia edildi.



Cengiz Ünder, bugüne kadar Roma forması ile 67 maça çıkarken 15 gol, 11 asistlik bir performans sergilemeyi başardı..