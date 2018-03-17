Cengiz Ünder: Gol atmaya devam edeceğim

İtalyan kulübünün maç programı dergisine röportaj veren 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlk golümden sonra her şey değişti, sonra gollerime devam ettim. Gol atmak kendinize güvenmenizi sağlıyor. Gol atmaya devam edeceğim, çünkü sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirten milli futbolcu, "Taraftarlar kesinlikle maçı etkiliyorlar, onlarla sahada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bize güç veriyorlar." yorumunu yaptı.

"EN ÖNEMLİ GOLÜM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

Genç yıldız, en çok hangi golünü sevdiğiyle ilgili soruya, "Benim için en önemli gol, Shakhtar Donetsk'e karşı attığım goldü. Çünkü o benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümdü. Ama en güzel golüm ise Udinese'ye karşı attığımdı." yanıtını verdi.

Cengiz Ünder, ligin ikinci yarısındaki performansıyla ilgili, "Sezonun ikinci kısmı zor başladı ama güzel devam etti. Başka bir Cengiz'in doğduğunu söyleyebilirim. Sampdoria'yla oynanan maçın ardından kendime daha çok güvenmeye başladım. İtalyancayı biraz anlamaya başladım, takım arkadaşlarımla iletişimim arttı. Sonuç olarak yeni bir futbolcu doğdu." değerlendirmesinde bulundu.