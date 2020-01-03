Cengiz Ünder gözden düştü

Roma'da Paulo Fonseca yönetiminde kadroya girmekte zorlanan ve satış listesine konan Cengiz Ünder için İtalyan kulübü fiyatı belirledi.

35 MİLYON EURO

İtalyan La Gazzetta dello Sport ve Calciomercato'da yer alan haberlere göre; Roma, Cengiz'i yüksek bir kârla satmayı düşünüyor. İtalyan ekibi, milli futbolcumuz için minimum 35 milyon euro bonservis ücreti belirledi

İngiliz devi Manchester United'ın 22 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz medyasında da Cengiz'le ilgili haberler çıkmış ve Tottenham ile İspanyol Sevilla'nın da genç oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

Öte yandan Başakşehir de, bir sonraki satıştan pay almak için Ünder'in durumunu yakından takip ediyor. Milli futbolcu 2017'de 14.25 milyon euro bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olmuştu.

10 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Oyuncun bonservisinde yüzde 20 hakkı olan Başakşehir, 35 milyon euro bonservis ödenmesi halinde 7 milyon euro gelir elde edecek.

Bu sezon 10 maça çıkan Cengiz, 1 gol atabildi.