Cengiz Ünder: Hedefim 12-13 gol atmak

İtalya'nın Roma takımında oynayan ve gösterdiği performansla hepimizi gururlandıran Cengiz Ünder, yeni sezon öncesi bir röportaj verdi. Milli futbolcu bu sezonun kariyerinin en iyisi olması için çok çalıştığını ifade ederken, gol hedefini de açıkladı.

"YENİ SEZONA ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Cengiz Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk yılım harikaydı ancak ikinci sezonum için iyi diyebilirim. İlk 6 ay muhteşem bir performans sergiledim ancak sonra sakatlandım. Torino maçından sonra 3 ay oynayamadım. İlk yarıda elimden geleni verdim ancak ikinci sezon işler iyi gitmedi. Umarım bu sezon geçen 2 sezondan daha iyi olacak, buna da inanıyorum."

"Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu, bu doğru ve benim için gerçekten kolay da değildi ancak ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Avrupa'da uzun yıllar oynamak istiyorum ve bunu yapabileceğime de inanıyorum. Hem karakter olarak, hem de futbol açısından artık farklı hissediyorum. Daha önce Avrupa'ya gidip başarılı olan oyuncuları görmüştüm ve şimdi de ben buradayım. Bu çok heyecan verici."

"Takımda genç ve tecrübeli oyuncular var ve iyi kaynaşacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşacağımızı düşünüyorum. Biz bunu hak ediyoruz ve taraftarlarımız da bunu hak ediyor."

"İyi durumdayım, İtalya'ya da alıştım. Sezonda 12-13 gol atıp, daha fazla da asist yapabileceğime inanıyorum. Umarım bunu başarırım ve harika bir sezon geçiririz."