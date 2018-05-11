Cengiz Ünder için 4 takımdan teklif geldi

KRALSPOR / DIŞ HABER

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Cengiz Ünder'e tam sayfa yer ayırdı. İtalyanlar, Cengiz Ünder'in şimdiden değerini ikiye katladığını ifade ederken, Roma'nın gelen teklifleri reddettiğini yazdı.





4 TAKIM İSTİYOR AMA ROMA BIRAKMAYACAK

Cengiz Ünder'i Başakşehir'den 15 milyon euroya transfer eden Roma, başta Chelsea olmak üzere Monaco, Dortmund ve Atletico Madrid'den yaklaşık 30 milyon euroluk teklifler aldı.

Haberin detaylarında Roma'nın gelen teklifleri reddettiği ve Cengiz'in 'satılamaz oyuncular' listesinde yer aldığı, gelecek yıl takımın en önemli isimlerinden biri olacağı aktarıldı.

CENGİZ İÇİN "ROMA'NIN ALTINI" İFADESİ

Corriere dello Sport'ta, Cengiz'in sezon başında 'birinci sınıf' sayılamayacak bir takımdan Monchi'nin kumarı olarak takıma alındığı ifade edildi. Cengiz'in ilk başta yaşadığı dil sorununu aştığını ve Di Francesco'nun oyun anlayışını tamamen anladığı da belirtildi.

Aynı zamanda İtalyanlar Cengiz için "Roma'nın altını" benzetmesi yaptı.