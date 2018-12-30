Cengiz Ünder İtalya manşetlerinde

Serie A'da Roma, Parma’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, Cengiz Ünder bir gol bir de asistle maça damga vurdu.

Milli futbolcunun gösterdiği bu başarılı performansın ardından, İtalyan basını milli futbolcumuzu övgü dolu sözlerle manşete taşıdı.

Roma formasıyla ligde 3 gol - 6 asisti bulunan futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde de 3 gol - 2 asiste imzasını attı, takımına bu sezon 14 gol katkısı yaptı.

SEZONU İKİ MÜCEVHERLE KAPADI

La Roma 24: 'Ünder'in büyüleyici sezonu iki mücevherle kapandı'

Eurosport Italia: 'Maçın adamı Cengiz Ünder'di. Başroldeydi, tutulması imkânsızdı'

Roma News: 'Ünder peri masalı bir seneyi geride bıraktı'

La Gazzetta dello Sport: 'Cengiz Ünder'in 2018'deki son maçı alkışlanacak cinstendi'

Tuttomercato: ‘Üç puanı Cengiz Ünder getirdi, asist ile başladığı geceyi gol ile noktaladı’

La Stampa: ‘Cengiz Ünder ve Cristante maçın sonucunda belirleyici oldular. Cengiz attığı golde şık bir tek vuruş yaptı’