Cengiz Ünder: Kolarov, başa çıkması zor bir oyuncu

Yeni sezon öncesinde kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Ünder, "Umarım bu yıl, bizim için çok başarılı geçer. Bu sezon da her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana herkesin güvendiğini hissediyorum, bunun için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"KOLAROV GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Antrenmanlarda sürekli Spinazzola ve Kolarov'a karşı oynadığını söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kolarov ve Spinazzola gerçekten çok iyi oyuncular. Leonardo çok hızlı bir oyuncu. İkisini de geçmek çok zor" açıklamasında bulundu.

"FONSECA İLE OYUN SİSTEMİMİZ DEĞİŞTİ"

Yaz döneminde göreve getirilen takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca hakkında da görüşlerini dile getiren milli oyuncu, "Geçtiğimiz yıllardan çok farklı oynuyoruz, bunu Real Madrid maçında gösterdiğimize inanıyorum. Oyunu geriden kurmaya çalışıyoruz. Fonseca, oyunu adım adım kurmayı seven bir teknik adam. Bir kanat oyuncusu olarak bu sistemde oynamak benim için farklı olacak. Fonseca, kanat oyuncularından geriye gelip top almalarını istiyor. Bu sene sahadaki takım arkadaşlarıma daha yakın oynayacağım. Her zaman oyunu tutmaya ve her oyuncunun birbirine yardım etmesine dayalı bir sistemi var" şeklinde konuştu.