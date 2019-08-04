Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan özel maçta, ev sahibi ekip, 19. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Roma adına beraberlik golünü ise Cengiz Ünder attı. 51. dakikada gelişen Roma hücumunda Edin Dzeko'nun içeri ortaladığı topu, milli futbolcu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Roma'nın genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

73. dakikada Luiz Araujo, Lille adına eşitlik golünü kaydetti: 2-2.

Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta, Bryan Cristante 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı.

Roma'nın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Rieti ile oynanan mücadelede de çok şık bir gol atan Cengiz Ünder, bu maçı da boş geçmedi.

Kulübü tarafından yeni bir sözleşme önerilecek olan yıldız oyuncu, sezon öncesi formda olduğunun sinyalleri fazlasıyla verdi.

Cengiz Ünder Lille'e de gol attı - İZLE