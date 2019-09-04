Cengiz Ünder: Milli Takım'a gelmek için sabırsızlanıyorum

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH AVRUPADA DAHA FAZLA TÜRK FUTBOLCU İZLERİZ"

Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'in Roma'ya transfer olması hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Serie A'ya bu kadar Türk oyuncun gelmesi beni de gururlandırdı, çok mutlu etti. Şu an 7 oyuncu var, umarım daha da artar. Türk oyuncusu olarak, orada oynamanın önemini biliyorum. İnşallah Avrupa'da daha fazla Türk Futbolcu izleriz." dedi.

"MİLLİ TAKIM'A BİR AN ÖNCE GELMEK İÇİN DUA EDİYORUM"

Milli Takım'a gelmek için sabırsızlandığını söyleyen Cengiz Ünder "Çok iyi bir hocamız ve çok iyi çalışanlarımız var. Milli Takım'a bir an önce gelmek için dua ediyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum, yemeklerimizi özlüyorum. İtalya'nın da yemeklerini seviyorum ama kendi yemeklerimiz bir başka. Ailem burada maçlarıma geliyor. Bunlar önemli şeyler." dedi.

"FRANSA'YI ORADA DA YENEBİLİRİZ"

Fransa galibiyetinin Roma'da da konuşulduğunu anlatan milli futbolcu, "Konya'da Fransa'yı yendik, bunun daha ötesi olmadığını düşünüyorum. Roma'ya gittiğimde herkes, Fransa'yı yendiniz bravo, nasıl oldu mu?' dedi. Herkes taraftarın yarattığı atmosferi konuşuyordu. Umarım Fransa'da da kazanırız. Bu kolay değil ama başarabiliriz" ifadelerini kullandı.