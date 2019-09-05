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Cengiz Ünder Milli Takım'dan çıkarıldı

TFF, sakatlığı sebebiyle Cengiz Ünder'in Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

| Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile yapacağı maçlar öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarılmıştır."

Cengiz Ünder'in ne kadar sahalardan uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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