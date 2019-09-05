Cengiz Ünder Milli Takım'dan çıkarıldı

1 Andone'nin sözleşmesindeki sürpriz ocak opsiyonu Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'nin sözleşmesinde, geri çağırma opsiyonu olduğu öğrenildi. Brighton isterse, oyuncu devre arasında takıma dönecek.

2 Abdullah Avcı transferlerden memnun Başkan Fikret Orman'la bir toplantı yapan Abdullah Avcı, yapılan transferlerin yeterli olduğunu belirterek, "Sıra bizde, bambaşka bir takım oluşturacağız" dedi.

3 A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası'ndan elendi ABD karşısında oynadığı basketbolla büyük övgüler alan A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'dan fark yedi. Rakibine 91-76 yenilen Türkiye, turnuvaya veda etti.

4 Galatasaray, Linnes'i Başakşehir'e vermedi Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılıp kadro dışı kalan Linnes'in, transferin son gününde Başakşehir'in kapısından döndüğü ifade edildi.

5 Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için fedakarlık yaptı Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun, sarı-lacivertli ekibe gelebilmek için cebinden para verdiği ifade edildi.

6 Muslera'dan Volkan'a veda mesajı Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, futbola veda eden meslektaşı Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlayarak her şey için teşekkür etti.

7 Beşiktaş'ın Jermain Lens planı Beşiktaş yönetimi, Jermain Lens'i transfer dönemi devam eden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma göndermenin planlarını yapıyor.

8 Celtic kaptanına laf atan Rangerslı futboldan men edildi İskoçya Ligi'nde oynanan Old Firm derbisi sonrası bir Rangers taraftarı, Celtic kaptanı Scott Brown'a ölen kız kardeşi üzerinden laf atınca, ömür boyu men cezası aldı.

9 Volkan Demirel göreve başladı Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Volkan Demirel teknik ekibe katılarak ilk antrenmanına çıktı.