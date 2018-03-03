Cengiz Ünder Napoli'ye de gol attı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya geldi.
(Görüntüler Tivibu'dan alınmıştır)
Son haftalarda attığı gollerle Roma'yı sırtlayan isim olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine boş geçmedi.
(Görüntüler Tivibu'dan alınmıştır)
Defansın arkasına sarkan genç futbolcu, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top kaleci Reina'nın üzerinden ağlarla buluştu.
ROMA 4-2 KAZANDI
Roma ekibi karşılaşmayı 4-2 kazanırken, maçın gollerini Napoli'den Lorenzo İnsigne(6') ve Dries Mertens(90+2), Roma'dan da Cengiz Ünder(7'), Edin Dzeko(26',73') ve Diego Perotti(79') kaydetti.