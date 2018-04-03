Cengiz Ünder: Roma için M.City'yi reddettim

Roma'nın ve Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder, Roma'daki günlerini ve transfer hikayesini anlattı.

ROMA İÇİN CİTY'İ REDDETTİM

Spor Arena'ya konuşan ve sezon başı kendisini Manchester City'nin de çok istediğini belirten Cengiz, "City'e gidebilirdim ama istemedim. Teklifi reddettim. Roma'nın bana yaklaşımı ve projesi beni ikna etti. " dedi.

3 büyüklerde oynaması halinde Roma'ya transfer olamayacağını düşündüğü belirten genç yıldız Monchi ve teknik direktör Di Francesco'yu övdü.

Dİ FRANCESCO BANA ŞANS TANIYOR

Teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun herkese şans verdiğini belirten genç yıldız, "Bize güveniyor. Forma veriyor ve mutlaka rotasyonda şans veriyor. Onun için disiplin ve taktik oyun da çok önemli" şeklinde konuştu.

MONCHİ BENİ TOTTİ'NİN YANINA GÖTÜRDÜ

Roma efsanesi Totti'yle bir arada oynayamadığı için kendisini şanssız hissettiğini söyleyen Cengiz, "Gerçekten bu konuda üzüntülüyüm. Onun gibi biriyle aynı sahada olmak isterdi. Bir gün antrenman sonrası duştan çıktım ve Monchi yanıma gelerek 'Görmen gereken biri var' dedi. Beni Totti'nin yanına götürdü. Çok duygusal anlardı." dedi.