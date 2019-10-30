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Cengiz Ünder sahalara dönüyor

Udinese maçı kafilesine dahil edilen Cengiz Ünder, aylar sonra sahalara geri dönecek. Ünder, A Milli Takımımızın İzlanda karşılaşmasında da kadroda olacak.

| Haber Merkezi
Cengiz Ünder sahalara dönüyor
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Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak 10 Eylül'de A Milli Takım kampında sakatlanan Cengiz Ünder, o tarihten bu yana formasından uzak kalmıştı.

Hem Roma'da hem de ay-yıldızlı ekibimizde yokluğu hissedilen 22 yaşındaki futbolcu, aylar sonra İtalyan ekibinin maç kadrosuna alındı.

Roma, bu akşam TSİ 23.00'te deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA MAÇINDA KADRODA

Cengiz'in 14 Kasım'da İzlanda ile oynayacağımız maçın kadrosuna alınacağı ve skora göre oyuna sonrada dahil olabileceği öğrenildi.

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