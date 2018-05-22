Cengiz Ünder: Totti bana golcü diyor

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Roma formasıyla sezonun ikinci yarısında çıkış yakalayan milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'da çok iyi zaman geçirdiğini ve kulübün efsane ismi Totti'nin kendisine "Golcü" diye seslendiği söyledi.

"BARCELONA'YI ELEYECEĞİMİZE İNANIYORDUK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı hakkında konuşan milli oyuncu, "Tura gerçekten inanıyorduk. Herkes maça inanıyordu, bütün Roma taraftarı inanıyordu. Maçtan önce kamptaydık. Stat yolunda taraftarların yoğun desteği vardı. Iniesta devre arasında, "Böyle giderse maçı kaybederiz" demişti. Bunu göstermiştik. Barcelona ile eşleştiğimizde oynamayı çok istiyordum. Bologna deplasmanından bir gün önce MR'a gittim. 15 gün idmana çıkamayacaktım. Nou Camp'ta oynamayı çok istiyordum. Çok heyecanlıydım, Barcelona'ya karşı oynamak istiyordum. Çok güzel bir orta açmamıştım. Kostas çok güzel vurdu. Golü attıktan sonra kendimi rüyada gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"TOTTİ BANA GOLCÜ DİYOR"

Genç yıldız Cengiz Ünder, Roma'nın efsane oyuncusu Totti'nin kendisine lakap takıtığı söyledi ve "Totti'yi her gün kulüpte görüyorum, bana 'Golcü' diyor. Bu durum benim hoşuma gidiyor.'' dedi.

"20 GOLE ULAŞMAK İSTİYORUM"

Bu sezon gösterdiği performansı önümdeki sezon üstüne koyarak sergilemek istediği belirten Cengiz "Bu sezonun ikinci yarısında toplam 8 gol attım. Önümüzdeki yıl da sezon başından itibaren gol atmaya başlayıp 20 gole ulaşmak istiyorum. Kanat oyuncuları artık bu sayılara ulaşıyor, ben de bunu başarabilirim. Maç öncesi totemim yok ama maçlardan önce atmak istediğim golleri zihnimde canlandırıyorum. Bunlara benzer çok gol de attım." şeklinde konuştu.