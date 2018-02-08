Cengiz Ünder: Totti gibi olmak istiyorum

Sezon başında Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Çizme futboluna uyum sağladığının sinyallerini net bir şekilde vermeye başladı.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun son 3 lig maçında 90 dakika görev verdiği Cengiz, Roma adına ilk golünü 1-0 kazandıkları Verona deplasmanında atmayı başarmıştı. İtalya Ligi Serie A'daki 15 maçın 7'sinde sahaya ilk 11’de çıkan Cengiz, alışma sürecini çabuk atlatmasındaki en büyük pay sahiplerinin başında, kulübün efsane isimlerinden biri olan Francesco Totti’nin geldiğini söyledi.

"TOTTİ GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Kariyerinde sadece Roma’da oynayan ve geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra kulüpte direktörlük görevini üstlenen Totti’nin, 20 yaşındaki atak oyuncusuyla özel olarak ilgilendiği bildirildi.

İtalyanca dilini çabuk öğrenmek adına özel hocayla idmanlar dışında sıkı bir çalışma içerisine giren ve şu an dil konusunda çok daha iyi durumda olan Cengiz, Totti için "Onunla ilk konuşma fırsatı bulduğumda hemen yanına gittim. Kendisine İtalyanca öğrenmek istediğimi ve amacım onu gibi Roma’da sevilen bir isim olmak olduğunu söyledim. Totti de bana, ‘Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.