Cengiz Ünder: Üzerine koyarak devam edeceğim

A Milli Takım, yarın akşam deplasmanda Karadağ Milli Takım'ı ile hazırlık mücadelesinde karşılaşcak.

Bu mücadele öncesi Tenik Direktör Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder basın mensuplarının karşısına geçti.

Serie A ekiplerinde Roma forması giyen Cengiz Ünder, son dönemlerde sergilediği harika performansla herkesi takdirini kazanıyor.

Genç futbolcu, İtalya'ya adapte olduğunu ve performansının daha da yükseleceğini söyledi.

"AVRUPA'DA İYİ BİR PERFORMANSIMIZ VAR"

Avrupa'da forma giyen Türk futbolcuların son dönemlerde çıkış yakaladığını belirten Cengiz "Avrupa'da şu anda iyi giden bir performansımız var. Cenk abi, benim, Enes, Çağlar olsun. Bu milli takım için çok önemli. Bizim açımızdan daha iyi bir gelecek olacak." şeklinde konuştu.

"ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİM"

Kendisinin Roma'ya adapte olduğu belirten Milli futbolcu performansının artacağını dile getirdi ve "Roma'da ilk 3 ayım çok zor geçti. Adapte olamadım. Adapte olmaya başlayınca ve İtalyancayı öğrenmeye başlayınca performansım yükseltti. Bunu da sonuca yansıttım. Üzerine koyarak devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.