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Fatih Aksoy: Taraftarın tepkisi beni kırdı

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3 kez tekrarlanan penaltıyı kaleci ve stoper kurtardı

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1 Karius, kendini ıslıklayanlara güldü Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Erzurumspor maçında kendisini protesto eden taraftarlara gülerek cevap verdi.

2 Erzurumspor'un piyasa değeri Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2'lik skorlarla yenen ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan Erzurumspor, mütevazı kadrosuyla dikkat çekiyor.

3 Cengiz Ünder'den Juventus ağlarına müthiş gol İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Roma'nın tek golünü, milli yıldızımız Cengiz Ünder attı.

4 İsmail Köybaşı önce gol attı, sonra sakatlandı Granada'nın Badalona'yı 3-1 yendiği maçın 2. dakikasında gol atan İsmail Köybaşı, 36. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

5 Abdullah Avcı: Ben böyle bir takım görmedim Abdullah Avcı, Erzurumspor'un attığı 2. golün ardından yardımcısına "Ben böyle bir takım görmedim hocam" derken kameralara yakalandı.

6 Beşiktaş, Erzurumspor'a bir kez daha yenildi Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor'a 3-2 yenilerek, turnuvaya veda etti.

7 75 yaşında transfer oldu Dünya futbolu, ender görülecek bir transfere sahne oldu. Mısır 3. Ligi'nde mücadele eden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader ile profesyonel sözleşme imzaladı.

8 Kasımpaşa'nın yeni forvetine kilosu yüzünden forma olmadı Kasımpaşa, yeni transferi Gerard Gohou'ya 102 kilo olduğu için forma bulmakta zorlandı. Oyuncunun ne zaman oynayacağı, lacivert-beyazlı yetkililerde endişe yarattı.

9 Göztepe yeni stadını açıyor Göztepe, 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Beşiktaş maçıyla birlikte stat kapılarının, taraftarlara açılacağını duyurdu.