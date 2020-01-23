Cengiz Ünder'den Juventus ağlarına müthiş gol

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Juventus'a 3-1 kaybederken; milli futbolcumuzun performansı yüzümüzü güldürdü. Bir dönem sakatlandığı için formdan düşen Cengiz, nefis gollerini yeniden atmaya başladı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip Juventus baskılı başlarken, 26. dakikada Cristiano Ronaldo siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)
38. dakikada Rodrigo Bentancur, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı. İlk yarı bu skorla sona erecek diye beklenirken, Leonardo Bonucci 45+2. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Maçın ilk yarısı, Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)
CENGİZ FORM TUTMAYA BAŞLADI
İkinci yarının başında, iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirirken, golü bulan taraf başkent ekibi oldu.
50. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından çektiği şutta top, önce üst direğe ardından kaleci Gianluigi Buffon’a çarparak filelerle buluştu ve fark 2'ye indi: 3-1. Hafta sonu ligde gol atan milli futbolcu, kupa maçını da boş geçmedi.
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)
Mücadelenin son anlarında konuk takım, Juventus kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratsa da aradığı golü bulamadı. Juventus maçı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırırken, Roma kupaya çeyrek finalde veda etti.