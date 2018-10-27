Cengiz Ünder'i isteyen kulüpler

Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri artıyor.

5 DEV PEŞİNDE

Bayern Münih'in ilgilendiği Cengiz Ünder için Premier Lig devlerinin devrede olduğu kaydedildi.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Barcelona, Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

ALEXIS SANCHEZ'İN YERİNE

Haberde; Arsenal'in sezon başından beri genç yıldızla ilgilendiği belirtilirken Manchester United'ın ise Alexis Sanchez'in yerine Cengiz'i düşündüğü iddia edildi.

PEP GUARDIOLA BEĞENİYOR

Barcelona'nın ise Bordeaux'dan transfer ettikleri Malcom'dan memnun olmadığı vurgulanırken Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz'i beğenerek takip ettiği vurgulandı.

Roma'nın milli futbolcuyu 50 milyon eurodan daha az bir rakama bırakmayı düşünmediği yazıldı.