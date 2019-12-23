Cengiz Ünder'i isteyen takımlar

Kariyerini Roma'da sürdüren başarılı futbolcumuz Cengiz'in İtalya'da ayrılacağı yazılıyor.

MOURİNHO VE MONCHİ TAKİPTE

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Bleacher Report, milli yıldızımızı İspanya'nın Sevilla ile İngiltere'nin Tottenham takımlarının istediğini aktardı.

Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Ada ekibinin yanı sıra, Cengiz'i Roma'ya götüren ve şu an Sevilla'da sportif direktörlük yapan Monchi'nin de 22 yaşındaki futbolcuyu almak istediği belirtildi.

Cengiz'le 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Roma'nın, oyuncu için astronomik bir bonservis bedeli istediği de haberin detaylarında yer aldı.

Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı.