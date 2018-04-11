1 Bayer Leverkusen'den Giuliano için 15 milyon euro Alman basınına göre, Bayer Leverkusen Fenerbahçeli Giuliano için 15 milyon euro teklif edecek.

2 Ahmet Ağaoğlu: Sosa için bütçemiz uygun değil Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Arjantinli futbolcu Sosa'yı gelecek sezon takımda tutmayacaklarını açıkladı.

3 Cengiz Ünder: Messi videolarıyla büyüdüm Roma'nın Barcelona'yı elediği maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "Hayatımın en mutlu günü" dedi.

4 Fatih Terim'in göndereceği 7 isim Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon takımda düşünmediği 7 futbolcuyu gönderiyor.

5 Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek eleyen Roma'da milli futbolcumuz Cengiz ve takım arkadaşları maç sonu büyük sevinç yaşadı.

6 Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool turladı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Liverpool ve Roma yarı finale yükselmeyi başardı.

7 Şampiyonlar Ligi'nde en çok kazanan kulüpler Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu boyunca en çok kazanan kulüpleri sizler için derledik.

8 Emre Mor affedildi Takım arkadaşlarından farklı davrandığı için kadro dışı bırakılan Emre Mor, Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue'den özür diledi ve affedildi.

9 FIFA oyuncu kiralamada değişiklik yapmayı düşünüyor Oyuncu kiralama sisteminde değişikliğe gitmeyi planlayan FIFA, bu sistemi ya kaldıracak ya da sınırlamaya gidecek.