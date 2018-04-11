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Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek eleyen Roma'da milli futbolcumuz Cengiz ve takım arkadaşları maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci
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Şampiyonlar Ligi tarihinde uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşandı. Roma, ilk maçta 4-1 yenildiği İspanyol devi Barcelona'yı sahasında 3-0 yenerek eledi, yarı finale yükseldi.

CENGİZ'İN ASİSTİ MANOLAS'IN GOLÜ

Dzeko ve De Rossi'nin golleriyle durumu 2-0'a getiren Roma'ya turun kapısını açan gol, Cengiz-Manolas ikilisinden geldi. 83. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Yunan futbolcu Manolas'ın kafa golüyle skor 3-0'a geldi. Bu skorla İtalyan ekibi Barcelona'yı eledi ve 44 yıl sonra yarı finale çıktı. 

Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci - İZLE

Barcelona'yı mucizevi bir geri dönüşle eleyen Romalı futbolcular maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

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