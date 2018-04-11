Şampiyonlar Ligi tarihinde uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşandı. Roma, ilk maçta 4-1 yenildiği İspanyol devi Barcelona'yı sahasında 3-0 yenerek eledi, yarı finale yükseldi.
CENGİZ'İN ASİSTİ MANOLAS'IN GOLÜ
Dzeko ve De Rossi'nin golleriyle durumu 2-0'a getiren Roma'ya turun kapısını açan gol, Cengiz-Manolas ikilisinden geldi. 83. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Yunan futbolcu Manolas'ın kafa golüyle skor 3-0'a geldi. Bu skorla İtalyan ekibi Barcelona'yı eledi ve 44 yıl sonra yarı finale çıktı.
Cengiz Ünder'in Barcelona maçı sonrası çılgın sevinci - İZLE
Barcelona'yı mucizevi bir geri dönüşle eleyen Romalı futbolcular maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.