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Cengiz Ünder'in maaşına zam yapıldı

Roma'nın milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatacağı öğrenildi. 1 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun yeni maaşı 1.8 milyon euro olacak.

Cengiz Ünder'in maaşına zam yapıldı
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İtalya’da Roma formasıyla başarılı bir dönem geçiren Cengiz Ünder’e yeni sözleşme geliyor.

Çizme’de Corriere Dello Sport’ta yayınlanan haberde, Roma Sportif Direktörü Monchi’nin Cengiz’e yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken genç oyuncu için yıllık maaşına zam ve sözleşme süresini uzatma yapılacak.

MAAŞI 1.8 MİLYON EURO OLACAK

1 milyon euronun altında maaşı olan Cengiz için 1.8 milyon euroluk yeni bir maaş belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca sözleşmenin 2023 yılına kadar uzatılacağı da aktarıldı. 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmede iyileştirmeyle beraber memnun olacağı dile getirildi.

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